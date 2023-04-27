Султан Сулейман нарушил закон не ради Хюррем: правда неприятно удивит

Поклонники сериала «Великолепный век» знают, что Сулейман был готов на многое ради Хюррем, мог даже преступить через рамки закона. Но султан пренебрегал правилами не только ради возлюбленной, что может разочаровать многих.

Так, после казни Ибрагима Сулейман отправил гроб с его телом к своей сестре Хатидже. Для нее смерть обожаемого супруга стала страшным потрясением. Но как только госпожа пришла в себя, то тело Ибрагима уже унесли. Зрители были в шоке из-за того, что Сулейман пошел на такой шаг. Ведь он знал, как сильно Хатидже любила мужа. Кроме того, он даже не позволил ей участвовать в похоронах Ибрагима. Его закопали в лесу в безымянной могиле.

Многие все же оправдывают поступок Сулеймана. Ведь султан отправил гроб с Ибрагимом к Хатидже, чтобы она смогла с ним попрощаться. А это являлось нарушением закона, ведь по существовавшим тогда нормам тело предателя должны были тайно вывезти и захоронить у дороги. Но Сулейману тяжело далось решение о его казни, ведь он любил визиря как брата. Это объясняет, почему он нарушил закон: султан сделал это не только ради своей сестры, но и ради самого Ибрагима.