Султан Сулейман был бы в гневе: раскрыто «русское» происхождение Махидевран

После выхода на экраны сериала «Великолепный век» долго не утихали споры вокруг реальности изображенных в картине событий. Султан Сулейман действительно отметился в истории Османской империи, как и его наложницы. Но истинное происхождение Махидевран было раскрыто лишь недавно.

По некоторым данным, черноглазая красавица происходила из знатного северокавказского рода. До приезда во дворец Сулеймана ее звали Гюльбахар, и она была сестрой князя Канукова. И тогда Махидевран имела непосредственное отношение к царю Ивану Грозному. Именно его Ашамук Кануков просил о защите от крымского хана. Желая расположить к себе грозного государя, мужчина согласился принять христианство. Его крестным отцом стал сам Грозный.

Существует и еще одна версия «русского» происхождения Махидевран. Она являлась сестрой жены Ивана Грозного Марии. У женщины действительно была близкая родственница по имени Малхуруб, и это могло быть первым именем османской госпожи. В Сети уже отметили, что Сулейман был бы в гневе, узнав о родстве Махидевран с русским царем. В те времена между Османской империей и Московским царством наблюдались напряженные отношения.