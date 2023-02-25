Султан никогда не делал этой глупости: вот в чем солгали создатели «Великолепного века»

У сценаристов любого сериала есть задача не только рассказать увлекательную историю, но и удержать внимание зрителей как можно дольше. Так и создали «Великолепного века» для сохранения интереса к проекту могли пренебрегать достоверными историческими фактами.

На экранах зрители несколько раз видели как Сулейман кидал яркий фиолетовый платок той наложнице, с которой хотел провести ночь. Сцены, бесспорно, были одними из самых красивых в сериале, но к реальности не имели никакого отношения.

Оказалось, что турецкий султан не обязан был носить с собой этот маленький кусок ткани и бросать при виде понравившейся ему Хатун.

Это кажется действительно глупо, ведь слуг у падишаха было достаточно, и они всегда повиновались его приказу. Поэтому, когда повелитель понимал, что хочет повести время с определенной девушкой, то он просто подавал сигнал евнуху, который запоминал наложницу.