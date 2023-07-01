Султан бы потерял дар речи: как выглядит Хюррем в обычной жизни (фото)

Мерьем Узерли покорила фанатов «Великолепного века» и своей игрой, и внешностью. Миллионы зрителей тут же записались в число фанатов артистки, которая после выхода сериала практически перестала сниматься и лишь в редких случаях появляется на экранах.

Однако Узерли продолжает развивать свои социальные сети и регулярно делится свежими снимками. И недавно она опубликовала честную фотографию, на которой предстала практически полностью без макияжа, а сам снимок был сделан во время ее отдыха в Испании.

Фанаты были ошеломлены публикацией кумира. В комментариях они осыпали 39-летнюю артистку комплиментами. По их мнению, она выглядит значительно младше своих лет. Как в шутку отметили пользователи сети, султан Сулейман обязательно влюбился бы в Узерли, даже если бы увидел ее не в роскошном платье, а в обычной футболке и без макияжа.

«Принцесса», «Какая красота», «Выглядишь великолепно»,

— пишут фанаты в аккаунте знаменитости.