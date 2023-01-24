Султан бы на такую не позарился: что не так с красотками из «Великолепного века»

Создатели исторических лент часто приукрашивают действительность, чтобы сделать картинку более сочной и современной. Исключением не стал и нашумевший турецкий хит «Великолепный век».

Авторы сериала не скрывали, что их целью было создание адаптации той эпохи, а не документального фильма. Именно поэтому женщины в «Великолепном веке» показаны совсем не такими, какими они были на самом деле.

Настоящий султан ценил в дамах пышные формы и округлости. Также в почете были густые сросшиеся брови. Однако в сериале почти все женщины стройные и ухоженные, как топ-модели из глянца. Взять, например, Хюррем или девушек-наложниц. Но в те времена подобная худоба считалась признаком болезненности, поэтому у сериальных версий не было бы никаких шансов покорить сердце султана.

Однако современная эпоха диктует тренд на безукоризненных красавиц. Нет сомнений, что если бы режиссеры показали девушек полными и бровастыми, то в них полетели бы тухлые помидоры от недовольных зрителей, привыкших к глянцевой красоте.