Сулейман в миллион раз красивее: вот как выглядит аферист, который обманул и разбил сердце Хюррем

Актрисой Мерьем Узерли восхищаются миллионы. Исполнительница роли Хюррем-султан в исторической драме «Великолепный век» не только талантлива и богата, но и невероятно красива. Такая барышня заслуживает самого лучшего жениха.

Увы, Мерьем не повезло. Ее избранник Джане Атеше сначала покорил знаменитость ухаживаниями, а потом стал требовать у нее деньги. Атеше мечтал построить на капитале и популярности Узерли свою бизнес-империю.

Артистка слишком поздно поняла, что отец ее дочери — обыкновенный аферист и альфонс. Возлюбленный выманил у Мерьем Узерли около 400 тысяч долларов и обманул клиентов страховой компании на сумму в 100 миллионов долларов, пишет Дзен-канал «Все про Великолепный век».