Сулейман сошел бы с ума: в 40 лет Хюррем выглядит даже лучше прежнего

Массового зрителя Мерьем Узерли удалось покорить благодаря сериалу «Великолепный век». Миллионы поклонников влюбились в эффектную артистку и уже практически десять лет следят за каждым ее шагом. Знаменитость же старается привлекать к себе внимание все новыми и новыми снимками.

Так, несколько дней назад Узерли поделилась серией кадров, сделанных во время своего отдыха в хорватском Дубровнике. На снимках она позирует в изящном платье, которое подчеркивает ее фигуру, и хвастается стройными ногами.

Поклонники со всего мира не оставили без внимания публикацию кумира. Обсуждая снимок, они обратили внимание, что Мерьем выглядит все красивее год от года, хотя не так давно отметила свое 40-летие.