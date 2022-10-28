Сулейман бы не смог устоять: как выглядит актриса, озвучившая Хюррем-султан (фото)

Артистка совсем не похожа на свою героиню.

Исторический сериал «Великолепный век» выходил на российские экраны с 2012 по 2015 годы и завоевал сердца миллионов фанатов. Поклонники признавались, что с первых серий влюбились в главную героиню Хюррем-султан в исполнении Мерьем Узерли. При этом покорить фанатов турецкой знаменитости помогла ее российская коллега Ирина Киреева.

Дело в том, что именно Киреева подарила свой голос знаменитому персонажу. Как признавалась сама артистка, она не похожа на свою героиню внешне, однако очень сходится характером, что помогло перевоплощению.

«Я меньше ростом, брюнетка, но мы обе хулиганистые, эмоциональные и в чем-то строптивые», — рассказывала знаменитость в одном из интервью.

Поклонники остались в восторге от работы Киреевой. В ее социальных сетях можно увидеть множество благодарностей и комплиментов: пользователи Сети уверены, что артистка дубляжа тоже смогла бы завоевать сердце султана Сулеймана, как и ее героиня.