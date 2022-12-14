Сулейман и Хюррем 10 лет провели в заточении: как это было в реальной жизни

Поклонники сериала «Великолепный век» помнят, что казнь Мустафы изменила всю жизнь в империи, а также отношения Сулеймана и Хюррем. Султан стал настоящим затворником, который не выходил из своих покоев и не стремился уделять внимание возлюбленной. Считается, что повелителя терзали сомнения в правильности принятого жестокого решения.

В реальной жизни без заточения тоже не обошлось, но в покоях Сулейман находился не один, а с любимой Хюррем. После казни Мустафы его сторонники начали организовывать бунты по всей империи. Кроме того, предстояла задача выбрать другого наследника. Им был назначен Селим, с которым его брат Баязид развернул настоящую войну.

Ходили слухи, что мужчины намерены уничтожить и собственных родителей. Сулейман и Хюррем боялись предательства родных сыновей, поэтому добровольно провели в заточении около 10 лет. Все продукты, которые приносили слуги им в покои, должны были обязательно пробовать несколько помощников. Султан отказывался принимать послов. Только после смерти Хюррем Сулейман поддался на уговоры и впервые за долгое время отправился в последний поход.