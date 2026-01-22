Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сухоруков раскрыл идею «Брата 3», которую не решился снять Балабанов — после такого финала «рыдала бы вся страна»

Сухоруков раскрыл идею «Брата 3», которую не решился снять Балабанов — после такого финала «рыдала бы вся страна»

22 января 2026 13:46
Сухоруков раскрыл идею «Брата 3», которую не решился снять Балабанов — после такого финала «рыдала бы вся страна»

История двух братьев снова была бы в центре всего.

Разговоры о третьем «Брате» всплывают регулярно, но почти всегда упираются в один и тот же вопрос: как вообще продолжать эту историю без Сергея Бодрова-младшего. Оказывается, свой ответ на него был у Виктора Сухорукова — и он успел рассказать его самому Алексею Балабанову.

Почему «Брат 3» так и не появился

После успеха первой части Балабанов действительно думал о продолжениях. По изначальному плану Данила Багров должен был пройти два этапа: сначала Москва, потом США. В итоге от этой схемы отказались и объединили идеи в «Брате 2», а к третьему фильму так и не вернулись. В конце концов история была закончена, потому что без Бодрова любое продолжение выглядело сомнительно.

Сухоруков раскрыл идею «Брата 3», которую не решился снять Балабанов — после такого финала «рыдала бы вся страна»

Но Сухоруков с этим смирился не сразу. Он вспоминал, что пришел к Балабанову с собственным вариантом сценария. Он предлагал «оживить» Данилу, так как понимал, что без главного героя фильм не выстрелит. Замысел строился на современных технологиях и архивных кадрах.

Я говорю: ну, такие технологии… вон Форрест Гамп со всеми президентами Америки встречается… а тем более, огромное количество сохранилось материала и от первого фильма.

По сюжету его герой Виктор возвращается, пережив очередную дикую историю где-то за границей, и идет на встречу с Данилой. Они движутся друг к другу, зритель ждет, но воссоединение все время срывается. Что-то мешает, что-то отвлекает, кто-то появляется не вовремя. И так — до самого финала.

Сухоруков раскрыл идею «Брата 3», которую не решился снять Балабанов — после такого финала «рыдала бы вся страна»

Должно было сработать

Кульминация, по версии Сухорукова, была бы разрывной. Вот два человека идут навстречу друг другу на фоне заката, по набережной Финского залива. И дальше почти невозможный поворот: Данила появляется живым.

Мне кажется, страна рыдала бы. А он, тем более, уже ушел в Кармадон, Сергей. Представьте себе, после этого вдруг он появляется живой!

Сухоруков говорил об этом как о попытке попрощаться с героем и актером одновременно. Балабанов идею выслушал, но как дальше развивался разговор, непонятно. В любом случае фильм так и не сняли.

Сухоруков раскрыл идею «Брата 3», которую не решился снять Балабанов — после такого финала «рыдала бы вся страна»

Для Балабанова «Брат» всегда был историей конкретного времени и конкретного человека. И, видимо, он не был готов превращать ее в эмоциональный аттракцион — даже если тот гарантированно бы собрал кассу и аудиторию. Иногда некоторые истории действительно не стоит продолжать.

Ранее мы писали: «Не нужна тебе такая тачка»: а вы знаете, почему фильм «Бумер» так называется? BMW тут ни при чем

Фото: Кадры из фильма «Брат» (1997 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Читать дальше 17 февраля 2026
«В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы «В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы Читать дальше 17 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Читать дальше 18 февраля 2026
Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Читать дальше 18 февраля 2026
Детям посмеяться, взрослым погрустить: вы едва ли поняли «Сказку о царе Салтане» – разбираем скрытые смыслы шедевра Пушкина Детям посмеяться, взрослым погрустить: вы едва ли поняли «Сказку о царе Салтане» – разбираем скрытые смыслы шедевра Пушкина Читать дальше 18 февраля 2026
«Сказка о царе Салтане» уже побила рекорд «Льда 2»: до «Чебурашки» еще как на фанере до Парижа «Сказка о царе Салтане» уже побила рекорд «Льда 2»: до «Чебурашки» еще как на фанере до Парижа Читать дальше 18 февраля 2026
Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото) Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше