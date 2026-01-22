Сухоруков раскрыл идею «Брата 3», которую не решился снять Балабанов — после такого финала «рыдала бы вся страна»

История двух братьев снова была бы в центре всего.

Разговоры о третьем «Брате» всплывают регулярно, но почти всегда упираются в один и тот же вопрос: как вообще продолжать эту историю без Сергея Бодрова-младшего. Оказывается, свой ответ на него был у Виктора Сухорукова — и он успел рассказать его самому Алексею Балабанову.

Почему «Брат 3» так и не появился

После успеха первой части Балабанов действительно думал о продолжениях. По изначальному плану Данила Багров должен был пройти два этапа: сначала Москва, потом США. В итоге от этой схемы отказались и объединили идеи в «Брате 2», а к третьему фильму так и не вернулись. В конце концов история была закончена, потому что без Бодрова любое продолжение выглядело сомнительно.

Но Сухоруков с этим смирился не сразу. Он вспоминал, что пришел к Балабанову с собственным вариантом сценария. Он предлагал «оживить» Данилу, так как понимал, что без главного героя фильм не выстрелит. Замысел строился на современных технологиях и архивных кадрах.

Я говорю: ну, такие технологии… вон Форрест Гамп со всеми президентами Америки встречается… а тем более, огромное количество сохранилось материала и от первого фильма.

По сюжету его герой Виктор возвращается, пережив очередную дикую историю где-то за границей, и идет на встречу с Данилой. Они движутся друг к другу, зритель ждет, но воссоединение все время срывается. Что-то мешает, что-то отвлекает, кто-то появляется не вовремя. И так — до самого финала.

Должно было сработать

Кульминация, по версии Сухорукова, была бы разрывной. Вот два человека идут навстречу друг другу на фоне заката, по набережной Финского залива. И дальше почти невозможный поворот: Данила появляется живым.

Мне кажется, страна рыдала бы. А он, тем более, уже ушел в Кармадон, Сергей. Представьте себе, после этого вдруг он появляется живой!

Сухоруков говорил об этом как о попытке попрощаться с героем и актером одновременно. Балабанов идею выслушал, но как дальше развивался разговор, непонятно. В любом случае фильм так и не сняли.

Для Балабанова «Брат» всегда был историей конкретного времени и конкретного человека. И, видимо, он не был готов превращать ее в эмоциональный аттракцион — даже если тот гарантированно бы собрал кассу и аудиторию. Иногда некоторые истории действительно не стоит продолжать.

Ранее мы писали: «Не нужна тебе такая тачка»: а вы знаете, почему фильм «Бумер» так называется? BMW тут ни при чем