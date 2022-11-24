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Суеверие победило здравый смысл: за что любимца СССР вырезали из «Кин-дза-дза!»

24 ноября 2022 08:00
Суеверие победило здравый смысл: за что любимца СССР вырезали из «Кин-дза-дза!»

Персонаж мог стать ключевой фигурой в этой истории.

Легендарная фантастическая антиутопия «Кин-дза-дза!» до сих пор обожаема многими. Фильм давно растащили на цитаты, а героев и сюжет активно обсуждают по сей день. Но не все знают, что из картины убрали одного героя, которого мог сыграть очень известный актер, и его игра сделала бы фильм еще более незабываемым.

Леонид Ярмольник должен был исполнить роль торговца пылью. Он два раза приезжал на съемки, но в итоге с его участием не сняли ни одного эпизода. Дело в том, что сначала сгорела декорация, необходимая для сцены. Режиссер перенес съемки на другой день. Однако во второй раз в аналогичную декорацию въехал нетрезвый водитель. Чтобы не испытывать судьбу и дальше, Георгий Данелия решил отказаться от персонажа Ярмольника.

Суеверие победило здравый смысл: за что любимца СССР вырезали из «Кин-дза-дза!»

Примечательно, что изначально картина носила название «Космическая пыль». Поэтому появление торговца имело большее значение для сюжета. После того как сценарий был переписан, пришлось оказаться и от выбранного названия. В итоге фильм переименовали в честь галактики Кин-дза-дза, где находилась планета Плюк, куда попали незадачливые герои.

Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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