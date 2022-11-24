Суеверие победило здравый смысл: за что любимца СССР вырезали из «Кин-дза-дза!»

Легендарная фантастическая антиутопия «Кин-дза-дза!» до сих пор обожаема многими. Фильм давно растащили на цитаты, а героев и сюжет активно обсуждают по сей день. Но не все знают, что из картины убрали одного героя, которого мог сыграть очень известный актер, и его игра сделала бы фильм еще более незабываемым.

Леонид Ярмольник должен был исполнить роль торговца пылью. Он два раза приезжал на съемки, но в итоге с его участием не сняли ни одного эпизода. Дело в том, что сначала сгорела декорация, необходимая для сцены. Режиссер перенес съемки на другой день. Однако во второй раз в аналогичную декорацию въехал нетрезвый водитель. Чтобы не испытывать судьбу и дальше, Георгий Данелия решил отказаться от персонажа Ярмольника.

Примечательно, что изначально картина носила название «Космическая пыль». Поэтому появление торговца имело большее значение для сюжета. После того как сценарий был переписан, пришлось оказаться и от выбранного названия. В итоге фильм переименовали в честь галактики Кин-дза-дза, где находилась планета Плюк, куда попали незадачливые герои.