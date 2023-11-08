Судзиловская в купальнике напоминает девочку: секрет сказочного похудения прост (фото)

Трудно поверить, что Олесе Судзиловской уже 49 лет. Актриса выглядит превосходно и все еще пользуется популярностью у мужчин. Неудивительно, что знаменитость не стесняется показывать свое тело. Фотосессии артистки в купальнике неизменно вызывают оторопь: красавица утопает в комплиментах от пользователей социальных сетей.

После двух родов сохранять стройность Судзиловской помогают уход за собой и четкий режим дня. У звезды есть определенный план питания. Утром она плотно завтракает. Перед легким обедом перекусывает фруктами, ими же угощается на полдник. А ужинает не позднее 19:00 только овощами с зеленью.

Но секрет не только в правильном питании. Олеся Судзиловская следит за водным балансом и потребляет не менее двух литров воды в сутки. Также привлекательная блондинка занимается плаванием, ходьбой и посещает массажистов.