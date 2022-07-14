Известный певец раскрыл россиянам глаза на шоу «Один в один»: «Судить нужно жюри»

Сергей Пенкин прокомментировал свое участие в шоу «Один в один». Как уверен музыкант, он не был в числе фаворитов проекта.

Несколько лет назад музыкант принял участие в шоу «Один в один», где перевоплотился во многих прославленных артистов. Однако Пенкин не только не выиграл, но и столкнулся с критикой. По мнению жюри, он не обладает необходимым артистизмом и не может изображать других исполнителей. Подобное мнение очень оскорбило певца, который обиделся на экспертов.

«Жюри нужно было судить», — уверен Пенкин.

Как оказалось, музыкант не смог победить в проекте не из-за отсутствия таланта. По словам певца, он не оказался в числе фаворитов у продюсеров шоу, поэтому и столкнулся с такой агрессивной критикой.

«Есть любимчики, а есть нелюбимчики. Я был нелюбимчиком», — признался Пенкин в YouTube-шоу Алены Жигаловой.

При этом артист обратил внимание, что так и не догадался, кто именно был виновником предвзятого отношения.