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Судьи не поверили, что ей всего 10 лет: это выступление в «Голос: Дети» заставило зрителей схватиться за голову

26 июня 2022 10:54
Судьи не поверили, что ей всего 10 лет: это выступление в «Голос: Дети» заставило зрителей схватиться за голову

Уникальная девочка восхитила всех!

Шоу «Голос» уже много лет устраивает кастинги среди талантливых детей и взрослых. Судьи часто подчеркивает, что природный дар нужно развивать и многому учиться. Но иногда случается так, что на слепые прослушивания уже приходят суперзвезды, которые пока сами не подозревают об этом.

Так произошло с 10-летней Данэлией Тулешовой, исполнившей песню Деми Ловато Stone Cold. Ее взрослый бархатный голос буквально загипнотизировал наставников и зрителей. Неудивительно, что все четверо судей повернулись к ней. Когда же юная вокалистка озвучила свой возраст публика в зале восхищенно зааплодировала, а опытные музыканты сначала даже не поверили.

«Достойнее финального выступления не может быть», «Это лучшее, что мы видели сегодня», «Маленькое божество», «Девочка, поцелованная Богом», – наперебой расхваливали Тулешову.

Монатик едва не умолял Даниэлу, чтобы та выбрала его команду, и девочка не смогла отказать.

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Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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