Судьи «Голоса» довели повзрослевшую Дегтяреву до истерики: вот что они ей сказали

Все поклонники шоу «Голос.Дети» помнят очаровательную малышку Ярославу Дегтяреву. Девочка с большими трогательными глазами и двумя хвостиками покорила жюри и зрителей исполнением песни Виктора Цоя «Кукушка».

В новом проекте «Голос. Уже не дети» Ярослава вернулась на сцену вместе с другими участниками прошлых лет. Повзрослевшая девушка вышла на слепые прослушивания с композицией «Ой, то не вечер». Очевидно, певица хотела таким способом открыть себе дорогу в команду Пелагеи. Но все пошло не по плану.

На пение Дегтяревой не повернулся никто из наставников. Не сдержав эмоций, исполнительница разрыдалась перед членами жюри, хотя нашла в себе силы поблагодарить Диму Билана, в команде которого выступала в прошлый раз.

Утешая девочку, Пелагея посоветовала ей сосредоточиться на своих сильных сторонах.