Судьбу самой «похабной антисоветской картины» решили на даче Хрущева: из-за ора критиков стекла тряслись

Чиновники были в ужасе и требовали отменить ее.

В 1964 году советские зрители с восторгом приняли комедию «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён!». Лёгкая, ироничная история о пионерлагере казалась безобидной, но за кулисами разворачивался настоящий политический триллер.

Молодой режиссёр Элем Климов (тогда ещё студент ВГИКа) снимал дипломную работу. Сценарий, основанный на его собственном пионерском опыте, вёртко высмеивал бюрократию, чинопочитание и лицемерие вожатых. Чиновники, нагрянувшие на съёмки, сразу почуяли крамолу.

Когда Климов проигнорировал телеграмму с приказом прекратить съёмки и вернуться в Москву, конфликт достиг пика. На закрытом просмотре для руководства ВГИКа царила ледяная тишина, сменишваяся ором на весь институт. «Похабная антисоветская картина!» - кричал ректор после просмотра.

Спасла ситуацию отчаянная авантюра. Один из преподавателей Климова тайно отправил копию фильма на дачу к Никите Хрущёву. Генсек, известный своей непредсказуемостью, посмотрел комедию и разразился хохотом. Картина, которую уже списали в утиль, мгновенно получила разрешение на прокат и стала культовой.