Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Судьбу героев «Весны на Заречной улице» раскрыли одной фразой: узнали только внимательные

Судьбу героев «Весны на Заречной улице» раскрыли одной фразой: узнали только внимательные

10 ноября 2022 20:45
Судьбу героев «Весны на Заречной улице» раскрыли одной фразой: узнали только внимательные

Отсылка к финалу содержалась в другом фильме.

Трогательная мелодрама «Весна на Заречной улице» 1956 года не оставила равнодушными зрителей. Основой картины стали сложные отношения учительницы вечерней школы Татьяны Левченко и одного из ее взрослых подопечных, сталевара по имени Саша Савченко. Звездные роли в картине исполнили Нина Иванова и Николай Рыбников. В финале ленты их будущее остается неясным, что разочаровало многих советских граждан.

Но оказалось, что дальнейшую героев «Весны на Заречной улице» раскрыли всего одной фразой. И случилось это совсем в другом фильме. В картине «Легкая жизнь», снятой спустя 8 лет другим режиссером, Иванова играла выпускницу-филолога. На встрече однокурсников ее вызывали как Таню Левченко, на что она с гордостью говорит, что уже поменяла фамилию.

«Я теперь Савченко», — заявляла героиня.

Судьбу героев «Весны на Заречной улице» раскрыли одной фразой: узнали только внимательные

Из этого следовало, что учительница все-таки вышла замуж за сталевара. Но увидели эту отсылку только очень внимательные зрители.

Фото: Кадр из фильма «Весна на Заречной улице» (1956), кадр из фильма «Лёгкая жизнь» (1964)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video