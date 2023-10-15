Судьбоносная встреча: жизнь этих трех знаков зодиака перевернется с ног на голову в первых числах ноября

Наступление нового месяца года часто воспринимается как начало следующей жизненной главы - непременно более благоприятной и радостной, чем предыдущая. Оправдаются ли эти приятные ожидания, подскажут астрологи - они назвали три знака зодиака, которым ноябрь 2023 принесет приятные сюрпризы в виде судьбоносных встреч, интересных знакомств и не только.

Рак

Одинокие представители водного знака в ноябре 2023 имеют все шансы встретить свою вторую половинку. Уже в начале месяца Раки почувствуют, что внимание противоположного пола направлено на них - вполне возможно, что уроженцы знака вызовут романтический интерес сразу у нескольких человек. Однако сердце непременно подскажет Раку, кто же из всей плеяды поклонников окажется тем самым.

В остальном первый месяц осени будет для уроженцев знака достаточно стабильным в плане карьеры и финансов.

Похоже, звезды учли то, что Раки с головой погрузятся в романтику, а продвижение по карьерной лестнице вполне может подождать до других времен.

Стрелец

Рожденных под знаком Стрельца в ноябре 2023 также ожидает многообещающее знакомство, правда, не романтического, а профессионального характера. Представители огненного знака, владеющие собственным бизнесом, в первый осенний месяц познакомятся с человеком, который будет с ними на одной волне.

Во что все это выльется - во взаимовыгодное партнерство, интересную коллаборацию или что-то другое - решать предстоит только самим Стрельцам.

Однако звезды обещают, что это знакомство уж точно откроет новую главу в бизнесе уроженцев осеннего знака и поспособствует его успешному развитию.

Рыбы

Мечтательные Рыбки с наступлением ноября погружаются в грезы и творчество - осенняя природа и погода за окном бесконечно вдохновляют их. Однако на этот раз астрологи настоятельно советуют представителям знака не убегать от реальности в свои воздушные замки, а отправиться куда-нибудь в компании друзей.

Особенно актуально это для одиноких Рыб - звезды сулят им судьбоносное знакомство, которое изменит их жизнь самым кардинальным образом.

Согласно прогнозам астрологов, больше всего шансов на встречу в общественных местах, поэтому Рыбкам определенно стоит с большой компанией пойти на вечеринку, или, например, на квест. Именно там произойдет встреча со второй половинкой.