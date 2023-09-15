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Судьбе самой толстой российской женщины не позавидуешь: смогла похудеть, но не стала счастливой

15 сентября 2023 18:30
Судьбе самой толстой российской женщины не позавидуешь: смогла похудеть, но не стала счастливой

Победила ожирение, но не одолела другую напасть.

Наталья Руденко прославилась на всю страну как самая толстая женщина в России. Она весила уже 280 килограммов, когда обратилась на популярное телешоу за помощью. Жительница Волгограда с трудом передвигалась и практически не могла выходить из дома.

После появления на экране Наталья стала активно работать над собой. За шесть месяцев она избавилась от 96 кило, а за год — от 150. На этом женщина останавливаться не собиралась. Похудев, Руденко нашла свою любовь, вышла замуж и даже планировала завести ребенка. Но все планы оборвались внезапно.

В конце 2020 года Наталья заболела коронавирусной инфекцией. С самого начала она переносила вирус тяжело, а когда к нему присоединились осложнения, ослабленный организм Руденко не выдержал. Женщина скончалась весной 2021 года. По данным издания «Комсомольская правда», ей было всего 38 лет.

Судьбе самой толстой российской женщины не позавидуешь: смогла похудеть, но не стала счастливой
Фото: Кадр из телепередачи «Пусть говорят» на Первом канале, социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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