Судьбе самой толстой российской женщины не позавидуешь: смогла похудеть, но не стала счастливой

Наталья Руденко прославилась на всю страну как самая толстая женщина в России. Она весила уже 280 килограммов, когда обратилась на популярное телешоу за помощью. Жительница Волгограда с трудом передвигалась и практически не могла выходить из дома.

После появления на экране Наталья стала активно работать над собой. За шесть месяцев она избавилась от 96 кило, а за год — от 150. На этом женщина останавливаться не собиралась. Похудев, Руденко нашла свою любовь, вышла замуж и даже планировала завести ребенка. Но все планы оборвались внезапно.

В конце 2020 года Наталья заболела коронавирусной инфекцией. С самого начала она переносила вирус тяжело, а когда к нему присоединились осложнения, ослабленный организм Руденко не выдержал. Женщина скончалась весной 2021 года. По данным издания «Комсомольская правда», ей было всего 38 лет.