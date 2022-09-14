Судьбе самого красивого мальчика в мире не позавидуешь: преследовали даже мужчины

Бьерна Андресена когда-то называли самым красивым мальчиком на планете. Всемирную славу и обожание 15-летнему шведу принесла экранизация рассказа Томаса Манна «Смерть в Венеции», где он исполнил роль Тадзио. Работа с гениальным Лукино Висконти, как позже вспоминал сам Андресен, не стала для него травмой, но Тадзио на долгие годы стал для мальчика «обременительной тенью».

И неудивительно, ведь ему после выхода фильма просто не давали прохода. Взрослые состоятельные мужчины предлагали ему деньги за встречу, вдохновившись сюжетом шедевра Висконти. О желании провести ночь с мальчиком заявил даже великий танцовщик Рудольф Нуриев.

Свою супругу он встретил на съемках картины «Бесхитростные убийства». У Бьерна и поэтессы Сюзанны Роман родилось двое детей — девочка Робин и мальчик Элвин. Но, к сожалению, через девять месяцев после рождения сын актера скончался от синдрома внезапной детской смерти. Это погрузило Андресена в глубочайшую депрессию.

Сейчас 67-летний актер живет в столице Швеции и пишет музыку, предпочитая лишний раз не вспоминать о кино. Последняя его роль состоялась в 2019 году в триллере «Солнцестояние».