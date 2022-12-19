Судьба Вячеслава Тихонова повергнет в шок: без мистики не обошлось

Сердце Вячеслава Тихонова остановилось зимой 2009 года. Как оказалось, актер мог уйти из жизни на год раньше — ему чудом удалось избежать гибели.

Об этом журналистам рассказал Николай Вороновский, зять звезды фильма «Семнадцать мгновений весны». По словам режиссера, в жизни его родственника часто происходили мистические события. Одному из них он сам стал свидетелем.

Все случилось на даче: утром Тихонов вдруг схватился за сердце, поэтому пришлось экстренно обращаться за медицинской помощью. Вороновский отвез актера в реабилитационный центр, находящийся поблизости. Там артисту сделали две кардиограммы — обе показали инфаркт. Тогда врачами было принято решение как можно быстрее перевести знаменитость в Центральную клиническую больницу.

Прежде чем отправиться вслед за зятем, режиссер ненадолго вернулся на дачу, где вдруг увидел поганки, которых, по его уверению, еще вчера не было. Вороновский признался, что поскольку он человек суеверный, то тут же принялся рубить грибы. Лишь избавившись от них, режиссер поехал к Тихонову. В больнице его ждало новое потрясение.