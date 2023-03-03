Судьба участницы «Беременна в 16» проберет до мурашек: в 19 осталась одна

История Кристины из шоу «Беременна в 16» покорила многих зрителей. Ее молодой человек Илья Калинин, несмотря на свой юный возраст, оказался очень рассудительным и умным парнем. Однако счастье этой пары длилось недолго.

Кристина и Илья начали встречаться в 2020 году, и вскоре девушка забеременела. Пара ответственно подошла к рождению ребенка, чем отличилась на фоне других участников шоу. Родители были против этих отношений, но влюбленные всеми силами пытались доказать, что между ними настоящее чувство, а не интрижка.

После участия в программе «Беременна в 16» у пары все шло неплохо. Они делились своими снимками в соцсетях и часто показывали своего маленького сына. Со стороны их отношения казались идеальными, однако спустя какое-то время Кристина огорошила фанатов новостью о расставании. В чем была причина разрыва, неизвестно. Но они сумели сохранить теплые отношения.

А позднее девушка опубликовала еще более шокирующую новость о том, что Ильи не стало. Так в 19 лет она осталась почти одна. Кристина так и не раскрыла подробности его смерти, а фанатам остается только гадать, что же с ним произошло.