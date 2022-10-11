Судьба участия в «Ледниковом периоде» решена: Тарасова выступила с заявлением

Шоу «Ледниковый период» возвращается в эфир. Новый сезон получил название «Снова вместе». Узнав о премьере, поклонники проекта задались вопросом о том, вернется ли на свое место самый строгий член жюри — Татьяна Тарасова.

В конце прошлого сезона именитый тренер по фигурному катанию покинула съемочную площадку незадолго до финала. Причиной послужило резкое ухудшение состояния здоровья знаменитости. После этого в Сети заговорили о том, что Тарасова больше не вернется в проект, работа над которым отнимает у нее слишком много сил. Слухи об этом разгорелись с новой силой, когда стало ясно, что судья не присутствовала на съемках первого выпуска.

Как оказалось, судьба участия Татьяны Анатольевны в ледовом шоу решена. В беседе с порталом «РИА Спорт » наставница выступила с важным заявлением. В частности, она отметила, что ее самочувствие действительно оставляло желать лучшего, но теперь все в порядке. «Планирую участвовать в съемках „Ледникового периода“ уже со следующей недели», — расставила все точки над «i» Тарасова.