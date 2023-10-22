Судьба советских Зиты и Гиты тронет любого: одна из сиамских близняшек умерла, другая — смертельно больна

В начале нулевых вся страна следила за историей девочек Зиты и Гиты. Родители малышек, родившихся сиамскими близнецами, решились на редкую операцию по разделению. Даже сегодня эта процедура остается очень рискованной.

Врачам удалось провести успешное вмешательство, но оно сказалось на здоровье девочек. Зита скончалась через десять дней после 24-го дня рождения из-за полиорганной недостаточности.

Последние годы были тяжелыми: она теряла зрение и жаловалась на боли во всем теле.

Гите в этом месяце исполнилось 32 года. Она каждый день вспоминает о сестре и старается бороться за жизнь не только ради себя, но и в память о Зите. Девушка справилась с раком прямой кишки, но проблемы со здоровьем остались. Она проходит лечение почек, изучает Коран, учится в мусульманском университете и работает преподавателем в колледже. Также в планах у Гиты провести протезирование.