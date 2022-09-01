Судьба сотни миллионов решена: чем закончились суды Волочковой с Большим театром

Анастасия Волочкова снова угодила в скандал. На этот раз дело связано с ее давними спорами с Большим театром. Она выступала на его сцене несколько лет, но ушла в 2003 году. Балерина заявляла, что ее просто вытеснили из театра, заставив коллег подписать письмо против нее. Волочкова уверяет, что ее трудовая книжка продолжала лежать в Большом, однако все это время она не получала ни зарплаты, ни пенсионного стажа. Свой ущерб она оценила в 95 млн рублей и подала соответствующий иск в суд.

Но ее заявление было отклонено. А теперь выяснилось, что и апелляция в суде не прошла. Причем адвокаты артистки заметили, что заседание происходило необычно: если традиционно судьи выносят вердикт за пару минут, то тут совещание длилось больше получаса.

«Им было непросто выносить заведомо незаконное решение», — предположил в беседе с Telegram-каналом «Звездач » юрист Евгений Корчаго.

Сейчас Волочкова намерена продолжать бороться, на этот раз путем кассационной жалобы на решение суда. Ее юристы пока ожидают полный текст судебного решения.