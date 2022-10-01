Судьба рядового Вакутагина из «Солдат» удивит: не заметили в культовом фильме

Засветился в блокбастере, но так и не стал большим актером.

Амаду Мамадаков снялся во множестве известных сериалов «33 квадратных метра», «Марш Турецкого», но прославила его роль в «Солдатах», где актер сыграл добродушного парня с Алтая Вакутагина.

После знаменитого сериала Мамадаков засветился и в других проектах: в драме «Точка», в историческом боевике «Монгол», номинированным на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке», а также в сериале «Морская душа».

Сейчас Амаду Мамадакову 45 лет. Актер продолжает сниматься в кино, но в основном в эпизодах. Артист увлекся режиссурой и теперь ставит спектакли в театре «Et cetera». О личной жизни Мамадакова ничего неизвестно.