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Судьба рядового Вакутагина из «Солдат» удивит: не заметили в культовом фильме

1 октября 2022 16:30
Судьба рядового Вакутагина из «Солдат» удивит: не заметили в культовом фильме

Засветился в блокбастере, но так и не стал большим актером. 

 

Амаду Мамадаков снялся во множестве известных сериалов «33 квадратных метра», «Марш Турецкого», но прославила его роль в «Солдатах», где актер сыграл добродушного парня с Алтая Вакутагина.

После знаменитого сериала Мамадаков засветился и в других проектах: в драме «Точка», в историческом боевике «Монгол», номинированным на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке», а также в сериале «Морская душа».

Сейчас Амаду Мамадакову 45 лет. Актер продолжает сниматься в кино, но в основном в эпизодах. Артист увлекся режиссурой и теперь ставит спектакли в театре «Et cetera». О личной жизни Мамадакова ничего неизвестно.

Судьба рядового Вакутагина из «Солдат» удивит: не заметили в культовом фильме
Фото: Legion-Media, кадр из сериала "Солдаты" (2004-2014)
Алла Новикова
Алла Новикова
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