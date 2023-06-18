Судьба российской недвижимости Ротару решена: у певицы нет выбора

Несколько лет назад София Ротару стала обладательницей особняка в Крыму. Проектированием и строительством дома занимался ее наследник, а любимым местом знаменитости был живописный сад. Однако уже очень давно артистка не появлялась там, и поклонники решили, что она собирается избавиться от него.

Как призналась певица Анна Калашникова, ее близкие друзья даже хотели купить дом Ротару и смогли связаться с ее менеджерами. Они были уверены, что певица с радостью примет щедрое предложение, но услышали отказ.

Оказалось, что звезда сцены не собирается продавать дом и планирует однажды вернуться в него, ведь он связан для нее с мужем Анатолием Евдокименко.

При этом жить там знаменитость, как пишет «Московский комсомолец», собирается не только из-за воспоминаний об избраннике, который ушел из жизни в 2002 году. Дело в том, что климат полуострова подходит ей идеально, ведь она долгие годы страдает от проблем с дыханием. Поэтому дом — это самое благоприятное место для ее здоровья.