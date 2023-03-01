Судьба разделенных близнецов из шоу Малахова заставит рыдать: Зита погибла, что стало с Гитой

Несколько лет назад всю страну потрясла история о двух девочках: сиамских близнецов звали Зита и Гита. Врачам удалось сотворить чудо и разделить сестер, сросшихся в районе таза. Как сложилась их жизнь после судьбоносной операции?

Зита и Гита родились в Киргизии в 1991 году. Сначала мать отдала дочерей в интернат, но спустя несколько лет вернула их домой. Когда девочкам было по 10 лет, Зита начала тяжело болеть. Врачи готовили родню к самому худшему. Все понимали, что для сохранения жизни необходима операция по разделению сестер. Также Зита и Гита стали героинями шоу Андрея Малахова, а за их судьбами наблюдала вся страна.

Семья отправилась в московскую клинику, где мать настояла на вмешательстве. В итоге девочек удалось разделить. С этого дня началась их новая жизнь.

Сестры мечтали изучать Коран и преподавать арабский. Однако в 2015 году случилось несчастье: Зита скончалась из-за проблем с кишечником, ведь даже операция ей не помогла. Гита же до сих пор не смирилась с ее смертью. Сегодня она воплощает в реальность их общие мечты: девушка поступила в исламский колледж, стала хранителем Корана и начала преподавать арабский.