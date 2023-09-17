Судьба порой издевается: сын вдовы от другого мужчины вырос копией Листьева

Владислав Листьев так стремительно и ярко строил карьеру, что многие коллеги откровенно ему завидовали. А друзья знали, что за интенсивной работой телеведущий прячет эмоции от трагедий в личной жизни.

Звезде ТВ далеко не сразу удалось познать всю радость отцовства. Его первый сын скончался вскоре после рождения. С дочерью Валерией журналист не общался. Второй наследник был инвалидом и умер в возрасте 6 лет. В 1983 году у Листьева появился третий сын Александр. Однако когда мальчику было 8 лет, его родители расстались.

Заключительные годы своей жизни телеведущий прожил в браке с продюсером и художницей Альбиной Назимовой. Она же и стала его вдовой в 1995 году. А затем судьба будто посмеялась над Листьевым и его последней любовью.

Назимова связала свою жизнь с Андреем Разбашем. В 41 год она родила первенца, мальчика Ивана. И, как оказалось по редким фото в Сети, наследник, темноволосый и с пронзительным взглядом, как две капли воды похож на ее бывшего мужа, а не на своего биологического отца.