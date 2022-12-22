Судьба настоящих «Трех мушкетеров» повергнет в шок: в кино до такого не додумались

Талантливый писатель Александр Дюма прославился как автор бессмертной истории о мушкетерах и Д’Артаньяне. Почти все знают, что за вымышленными персонажами стояли реальные люди. Но многие факты об их жизни могут вызвать шок даже у просвещенных людей.

О прототипе Д’Артаньяна известно довольно много: это был дворянин, дослужившийся до маршала Франции. Но о его верных друзьях сохранилось не так много информации.

Так, известно, что Атос был из рода купцов, что не так престижно, как дворянство. У Дюма же герой попал на королевскую службу из-за своего благородного происхождения. Однако настоящий Атос пробился туда благодаря родственным связям. Кстати, он погиб в 28 лет, хотя его книжный образ прожил до 62 лет.

«Оригинал» Портоса тоже происходил из дворян, как и персонаж Дюма. Он поступил на военную службу, чтобы как-то устроиться в жизни: юноша был младшим сыном и не претендовал на наследство. Долгие годы он воевал и вполне успешно. Прожил до 95 лет.

Реальный Арамис тоже был дворянином. После службы у короля он стал аббатом и посвятил свою жизнь католической церкви. А характер персонажа Дюма списал со своего деда — аристоката-ловеласа.

Нетрудно догадаться, что в реальности ничего из описанного в книгах никогда не происходило.