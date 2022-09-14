Судьба «Мужского/Женского» решена: Барановская выступила с заявлением

Последние полгода поклонники гадали, что же случилось с шоу «Мужское/Женское». В Сети ходили слухи, что проект закрыли и навсегда убрали из сетки вещания. Другие же твердили, что съемки программы приостановлены, но в будущем обязательно будут возобновлены.

Между тем ведущая шоу Юлия Барановская не раз уверяла зрителей в том, что вместе с соведущим Александром Гордоном непременно вернется на экраны. Знаменитость сдержала слово. В своем Telegram-канале она выступила с важным заявлением.

Барановская опубликовала видео, сделанное на съемочной площадке любимого многими проекта. В подписи к ролику теледива уточнила, что судьба «Мужского/Женского» решена: Юлия и Александр вернулись к работе над новыми выпусками.

Интернет-пользователи восприняли новость с неподдельным восторгом. «Ура! Без вас канал потерял изюминку!», «Наконец-то. Мы заждались. Мы очень скучаем. Супер новость!» — отметили подписчики Барановской в комментариях.