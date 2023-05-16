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Киноафиша Статьи Судьба многодетной матери из «Дома-2» шокирует: взгляните, что с ней стало после развода

Судьба многодетной матери из «Дома-2» шокирует: взгляните, что с ней стало после развода

16 мая 2023 08:15
Судьба многодетной матери из «Дома-2» шокирует: взгляните, что с ней стало после развода

Ей не повезло с супругом.

Проект «Дом-2» существует почти 20 лет. За эти годы многие участники обзавелись не только супругами, но и многочисленным потомством. Так, Юлия Салибекова успела стать матерью троих сыновей.

На телестройке девушка закрутила любовь с сердцеедом Тиграном. Пара постоянно ссорилась, однако это не помешало молодым сделать детей. Первая беременность Юлии случилась еще на «Доме-2». Тигран тут же открестился от ребенка и покинул шоу, чем шокировал девушку.

Однако вскоре участник вернулся и воссоединился с Юлией. У них родился сын Ролан, а через некоторое время у него появился брат Эльдар. Третий ребенок по имени Багдат родился в 2018 году.

Но дети не скрепили союз Салибековых. В прошлом году супруги развелись — Юлия не выдержала агрессии мужа. Сегодня она в одиночку воспитывает сыновей, а о личной жизни измученная многодетная мать совсем позабыла. Тигран не занимается своими наследниками, ведь он вернулся на «Дом-2» и вовсю строит там любовь. А вот участи Юлии не позавидуешь.

Судьба многодетной матери из «Дома-2» шокирует: взгляните, что с ней стало после развода
Фото: Кадры из шоу «Дом-2», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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