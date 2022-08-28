Судьба Леночки из «По семейным обстоятельствам» разбила сердце ее бабушке

45 лет прошло с момента выхода на экраны комедии «По семейным обстоятельствам», а россияне не перестают вспоминать ее с теплотой. Практически все актеры, сыгравшие в фильме, стали зрителям едва ли не родными, кроме одной.

Речь идет о маленькой Леночке, которая всей стране запомнилась задорным смехом и красными бантиками. Этот образ в возрасте всего четырех лет воплотила Екатерина Василькова, внучка Зои Васильковой.

На съемочную площадку девочка попала случайно: бабушке просто не с кем было ее оставить. Услышав малышку, не умеющую произносить букву «Р», режиссер Алексей Коренев тут же утвердил ее на роль Леночки.

Фильм имел успех, но Василькова развивать карьеру не стала, чем разрушила мечту бабушки, видевшую ее актрисой. Вместо этого Катя поступила в МГУ, отучилась на филологическом факультете, а после устроилась на работу туроператором.