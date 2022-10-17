Судьба корги Елизаветы II решена: имя нового хозяина вас удивит

Елизавета II оставила близким немалое состояние. Многих волновал вопрос о том, кому же достанутся любимые корги королевы. Ее Величество была настолько сильно привязана к своим питомцам, что те чуть ли не стали главным символом британской монархии.

Имя нового владельца собак больше не секрет. В своих социальных сетях бывшая невестка ныне покойной королевы опубликовала фото, уточнив в подписи: «Подарки, которые я продолжаю получать». В кадре Сара Фергюсон, экс-супруга скандально известного принца Эндрю, запечатлена вместе с теми самыми корги по кличке Муик и Сэнди.

Известно, что первого щенка Эндрю подарил королеве во время пандемии коронавируса. Сын Ее Величества хотел скрасить одиночество матери, пока ее супруг, принц Филипп, находился в больнице. Тогда вместе с Муиком бывший муж Фергюсон преподнес своей родительнице еще одного корги — Фергуса. В мае прошлого года пес скончался, тогда в королевской семье и появился Сэнди, которому теперь вместе со своим другом предстоит обустроиться в доме герцогини Йоркской.