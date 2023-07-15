Судьба грузинской Медеи пробирает до мурашек: вот что стало со звездой СССР

Лика Кавжарадзе прославилась на весь СССР в довольно юном возрасте. Ей было всего 16, когда на экраны вышла картина «Веселая хроника опасного путешествия». Здесь грузинской красавице досталась роль прекрасной и обреченной Медеи.

Кавжарадзе прочили оглушительный успех в карьере, однако развал Союза перевернул с ног на голову всю киноиндустрию в бывших странах СССР. В российские картины Лику не приглашали, а в родной Грузии с ее участием выходили крайне слабые фильмы.

Не сложилась и личная жизнь Кавжарадзе. В 19 она вышла замуж и родила сына Левана, однако брак быстро рухнул. Актриса осталась одна с ребенком на руках.

Через некоторое время она снова стала супругой, но и этот союз закончился неудачно. Лишь когда Лике было за 40, она встретила свою любовь. Ее избранником стал режиссер Шота Каландадзе, который снимал Кавжарадзе в своих картинах.

Однако и этим отношениям пришел конец. Последние годы своей жизни Лика страдала от депрессии и одиночества. Она скончалась в 57 лет, и обстоятельства ее загадочной смерти до сих пор вызывают много вопросов.