Судьба его не пощадила: куда пропал стрелявший в сына Брюса Ли актер

Супергеройский боевик «Ворон» известен не запутанным сюжетом или спецэффектами, а тем, что во время работы над этой картиной произошла одна из самых громких трагедий за всю историю кинематографа.

Сына Брюса Ли, исполнившего в фильме главного героя, застрелил коллега по съемочной площадке. Майкл Масси играл злодея и отлично справлялся со своей ролью. Однако из-за небрежности и служебной халатности сотрудников, отвечавших за реквизит, в руках актера оказался заряженный пистолет.

В результате дальнейших разбирательств артиста признали невиновным, и даже общественность сочувствовала ему. Но голубоглазый блондин был не в силах справиться с таким потрясением. Он впал в депрессию и на время пропал с экранов. Майкл все же вернулся в индустрию кино и засветился в паре успешных фильмов. Но сильные переживания отразились на его внешности. Взгляд актера стал уставшим, а сам он выглядел изможденно. Судьба не пощадила мужчину, и даже в последние годы жизни ему пришлось бороться с раком.