«Судьба ее потрепала»: в кого превратилась дочь Понаровской, которую певица сдала в детдом

Певица приютила малышку, которую ей подбросили в гримерку, в 1980-м. Тогда у артистки не получалось завести своих детей, и она решила воспитать приемыша. Но все изменилось через четыре года.

В 1984 году в браке с джазовым музыкантом у Понаровской все-таки родился сын Энтони. После этого она отнесла девочку, которую назвали Анастасией в детский дом. Муж Вейланд Родд-младший одобрил такое решение артистки.

Некоторое время темнокожая отказница с ужасом вспоминала время, проведенное в приюте. Повзрослев, она делилась впечатлениями в эфирах многочисленных телепередач. В программе «Жди меня» она снова встретила свою звездную маму. Та пригласила девушку к себе. Но после скандала (Анастасия без спросу надела серьги Понаровской) обвинила ее в воровстве и просила больше не появляться в семье.

О личной жизни Анастасии Кормышевой известно немного. У нее есть сын, она зарабатывает на жизнь танцами в клубе. Светский обозреватель Денис Сорокин рассказывал, что живет девушка небогато, «судьба ее потрепала». Хотя нищенское существование приемная дочь Понаровской не влачит.