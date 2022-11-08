Судьба десяти звезд «Папиных дочек» вызвала оторопь: на экранах никогда не увидим

Сериал «Папины дочки» держался на экранах на протяжении 20 сезонов, сохраняя высокие рейтинги. За это время через съемки в ситкоме прошло немало актеров, не считая исполнителей главных ролей. И некоторых из звезд проекта уже нет в живых.

Ангелина Варганова, сыгравшая жену ловеласа-стоматолога Антонова, скончалась еще в начале 2013 года. Врачи не сразу забили тревогу, полагая, что 41-летняя актриса просто заболела простудой. Причиной смерти стали тяжелые последствия пневмонии. Также скоропостижно ушел из жизни и 46-летний Владимир Турчинский, исполнивший роль тренера Веника. В 2009 году он умер по причине острой коронарной недостаточности.

Проблемы с сердцем унесли жизни Василия Савинова, которого зрители могут помнить как научного руководителя Галины Сергеевны, и Владимира Чуприкова, сыгравшего капитана милиции. За прошедшее время скончались также и актеры, исполнившие роли бабушки и дедушки героинь. Нина Русланова не смогла в прошлом году побороть проблемы с сердцем и присоединившуюся к ним пневмонию из-за коронавируса. А Михаил Кокшенов умер в 2020 году от сердечной недостаточности.

Ольга Прохватыло, сыгравшая в сериале характерного инспектора РОНО Изольду Анатольевну, умерла в 2013 году из-за оторвавшегося тромба. Тяжелые болезни стали причинами смертей Игоря Сыхры, которому досталась в «Папиных дочках» роль отца секретарши Тамары, и Феликса Антипова, воплотившего на экране начальника Академии МВД, родственника Полежайкина.

От проблем со здоровьем скончался и Александр Числов, сыгравший друга Васнецова. В последние годы жизни он стал подозрительным и тревожным, даже отказывался есть, так как боялся отравления. Он умер в 2019 году от осложнений после пневмонии. А позже выяснилось, что у Числова была диагностирована ВИЧ-инфекция, пишет «СтарХит ».