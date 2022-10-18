«Судьба человека»: шедевр советского кино появился благодаря случайности

«Судьба человека» вышла в прокат в 1959 году. Картина сразу же стала народным хитом и прославила Сергея Бондарчука. Однако далеко не все зрители догадываются, как именно фильм оказался в кинотеатрах.

Дело в том, что постановщик долго не мог определиться с идеей для будущей ленты. И вот однажды он увидел отрывок рассказала Михаила Шолохова в газете «Правда». Произведение настолько сильно впечатлило его, что он решил во что бы то ни стало экранизировать его.

«Снять этот фильм стало для меня больше, чем „творческим планом“. Больше, чем мечтой», — признавался Бондарчук.

В первую очередь режиссер получил разрешение от самого писателя. Потом он отправился к советским чиновникам, но те сначала не хотели давать разрешение на работу: им казалось, что в рассказе недостаточно потенциала для целого фильма. Но Бондарчук не отказывался от своей идеи и начал разработку картины еще до официального разрешения.

В итоге постановщику удалось получить все необходимые бумаги. Он смог идеально перенести сложное произведение на экраны, чем внес себя в список самых талантливых режиссеров поколения.