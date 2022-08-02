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Судьба «Битвы экстрасенсов» решена: вот что теперь будет с передачей

2 августа 2022 12:50
Судьба «Битвы экстрасенсов» решена: вот что теперь будет с передачей

Фанаты переживают за судьбу любимого шоу.

Марат Башаров прокомментировал будущее шоу «Битва экстрасенсов». Артист является ведущим программы вот уже 13 лет.

Как оказалось, поклонникам шоу, которое выходит на экраны с 2007 года, можно не переживать о предстоящих сезонах. По словам ведущего, не так давно проходил очередной всероссийский кастинг, в рамках которого продюсеры выбрали новых героев проекта из пяти тысяч претендентов. Новые же серии начнут выходить уже в сентябре этого года.

«Любимый проект, который я всегда жду с нетерпением!» — не скрывает своих эмоций Башаров в беседе с порталом «СтарХит».

Также артист признался, что всегда с большим любопытством начинает работу над очередным сезоном «Битвы экстрасенсов». По словам знаменитости, ему всегда интересно знакомиться с новыми участниками. Актер не сомневается в их способностях и не разделяет убеждения скептиков о том, что все предсказания, которые показывают в шоу, на деле являются не более чем постановкой.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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