Судьба Белого Бима Черного Уха проберет до мурашек: что стало с главным любимцем СССР

Настоящий хозяин лохматого пса не имел ничего общего со своей экранной версией.

Истории о преданных животных и их готовности прийти на помощь всегда трогают людей до глубины души. Но драма «Белый Бим Черное Ухо» довела зрителей до горьких слез.

По сюжету фильма верная собака ищет своего хозяина, которого забрали на операцию в столицу. Друг человека встречает на своем пути множество персонажей и вот-вот готовится вернуться к доброму пенсионеру, но по вине соседки пес умирает.

На роль этого умного питомца выбрали красивого английского сеттера. Он откликался на Стива и выполнял разные команды. О такой собаке мечтает любой человек, но реальный хозяин умного и преданного пса совсем не заботился о состоянии своего животного.

Во время работы над фильмом мужчина ни разу не навестил лохматого красавца и любимца публики. Конечно, такое предательство не осталось без внимания сообразительной собаки. Бедный Стив тосковал и не мог найти утешения в объятиях кого-то из съемочной команды. Из-за таких переживаний сердце пса не выдержало и остановилось.