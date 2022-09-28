Суд с «Ленкомом» превратился в балаган: вдову Караченцова выставили из зала суда

В Тверском суде состоялось заседание по иску Александры Захаровой к театру «Ленком». Актриса хотела доказать, что лишь она обладает правами на некоторые постановки своего ныне покойного отца Марка Захарова.

На заседание явилась и подруга Захаровой — Людмила Поргина. Знаменитость не упустила возможность в очередной раз бросить камень в огород Марка Варшавера, которого обвинила в том, что он не думает о благополучии театра, а лишь преследует свои корыстные цели.

Как сообщает «Комсомольская правда », по делу Поргина проходила в качестве свидетеля. Само же заседание превратилось в балаган, а вдову Караченцова и вовсе выставили из зала суда.

Причина проста: свидетели не могут выступать также и в качестве слушателя. В результате вдову Караченцова, которая как ни в чем не бывало заняла свое место в зале суда, попросили его покинуть и дождаться, когда ее вызовут для допроса.