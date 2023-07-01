Суд над Пугачевой принял неожиданный поворот: кто бы мог подумать, что этим кончится

Алла Пугачева променяла Россию на Израиль, но спокойно жить за границей у звезды не получается. На родине у знаменитости возникли проблемы с законом, о чем стало известно уже после ее отъезда.

Весной этого года на Примадонну подали в суд. Истцом выступила администрация Солнечногорска. Оказалось, что певица снимала в аренду участок земли на самом берегу реки Истры. Вовремя звезда платежи не вносила, поэтому накопила долг, превышающий сумму в 50 тысяч рублей.

Дело исполнительницы оказалось в суде, но приняло неожиданный поворот. Оскандалившейся артистке удалось избежать ответственности, что немало шокировало народ. Как пишут СМИ, мировой судья вернул иск заявителю, поэтому никаких взысканий с Пугачевой не будет.

Тем временем ходят слухи, что материальное состояние звезды заметно ухудшилось. Однако никакого подтверждения им пока так и не нашлось.