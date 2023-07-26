«Стыжусь этого до сих пор»: Меньшова перестала скрывать ужасный факт из биографии

Юлия Меньшова до сих пор горько сожалеет о своем поступке из прошлого. Актриса больше не скрывает постыдный эпизод, о котором все еще вспоминает с ужасом.

Владимир Меньшов и Вера Алентова были увлечены своей карьерой, поэтому не могли уделять дочери должного внимания. Режиссер и актриса отдали наследницу в интернат полного дня, где с ней и случилась неприятная ситуация.

Журналистка рассказала, что вместе с другими девочками у них возникла коалиция против классной руководительницы. Учительница не угодила им тем, что пришла на смену другому педагогу, который уже успел поладить с классом.

Дошло до того, что из-за плохого поведения Меньшову вызвали к директору. Но вместо того, чтобы честно сознаться в своем поведении, артистка назвала виновницей другую девочку. Знаменитость призналась, что сделала так, поскольку испугалась, что ее родителей вызовут в интернат.