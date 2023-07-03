Стюардессы проболтались, от какой еды и напитков надо отказываться в полете: эти факты скрывают авиакомпании

Сегодня большинство авиакомпаний уделяют большое внимание комфорту своих пассажиров. На борту стюардессы заботливо предлагают еду и напитки, многие из которых сами ни за что не стали бы употреблять в пищу.

Эти факты тщательно скрываются от публики, но тем не менее правда вышла наружу. Бортпроводники признались, к чему точно не стоит пристрагиваться, дабы не получить в лучшем случае горькое разочарование, а в худшем — серьезные проблемы со здоровьем.

Первыми в списке «табу» стоят кофе, чай и горячая вода. Дело в том, что для приготовления горячих напитков используется не бутилированная вода, а водопроводная. К тому же кофе и чай ведут к обезвоживанию, а любой полет и без этого становится большим стрессом для организма.

Сюда же можно отнести алкоголь. Горячительные напитки не только приводят к обезвоживанию, но и усиливают недостаток кислорода в тканях, поэтому человек гораздо быстрее теряет трезвость.

Кроме того, бортпроводники советуют избегать закусок в виде колбасы и сыра, а также снеков. Свежесть первых двух продуктов при подаче в самолете никто не может гарантировать. А снеки плохи тем, что задерживают воду в организме и вызывают чувство жажды.

Следует проявлять осторожность и с горячими блюдами. Из-за низкого давления на борту они имеют менее насыщенный вкус. Чтобы исправить это, в еду добавляют множество специй и приправ, что важно учитывать. К тому же в самолетной печи крайне сложно равномерно разогреть большой кусок рыбы или мяса.

У большинства пассажиров возникает закономерный вопрос, что же в таком случае можно употреблять в пищу во время полета. Лучше всего полностью отказаться от еды. Если это невозможно, то, следуя примеру стюардесс, можно взять на борт продукты, содержащие нежирный белок, овощи, фрукты и кокосовую воду.