Стюардессы не просто так здороваются у входа в самолет: список причин впечатляет

Каждый полет на самолете начинается с вежливого приветствия экипажа воздушного судна. Многие путешественники уверены, что это связано лишь с элементарной вежливостью, но на самом деле это не совсем так.

Как оказалось, во время приветствия бортпроводницы знакомятся с экипажем. Они запоминают, кто из пассажиров может похвастаться хорошей физической формой, чтобы в непредвиденном случае попросить его о помощи.

Также они отмечают и пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, а также с заметными вирусными болезнями. В обоих случаях стюардессы могут попросить пассажира покинуть салон самолета, ведь он может нести опасность для соседей.

Помимо этого, они оценивают и размер ручной клади. Многим пассажирам удается пронести весьма массивный багаж в салон, но он не входит на специальные полки, поэтому они блокируют вещами запасные выходы. И чтобы избежать подобных случаев, которые могут закончиться катастрофой, бортпроводницы и осматривают багаж путешественников.