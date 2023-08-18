Стюардессы были в ужасе: очень толстого англичанина выставили за борт, и вот почему

Правила авиакомпаний существуют для того, чтобы обеспечить пассажирам безопасность и комфорт. Но порой эти нормы оказываются чересчур абсурдными.

Так, Сэнди Рассел не смог улететь из Англии в Канаду, чтобы попрощаться со своей умирающей тетей. Причиной, по которой мужчину сняли с рейса, стал его вес в 203 килограмма. Стюардесса попросила Сэнди покинуть самолет Air Transat, так как он не мог поместиться на своем месте. Сначала ему предложили оплатить за себя, как за двоих, но у Рассела не оказалось лишних 1564 долларов. Поэтому англичанину пришлось покинуть воздушное судно.

Авиакомпания Air Transat заявила, что из-за 52-сантиметрового обхвата туловища Рассела подлокотник не может быть опущен для взлета, как того требуют правила. Сэнди не знал о существовании запретов и был возмущен, что его никто не предупредил о таких стандартах заранее.

Рассел так и не смог попрощаться с тетей — она скончалась через два дня после того, как он должен был прилететь к ней в Канаду.