Стюардесса по одной странности поняла, что на борту жертва сексуального рабства: вот чем все кончилось

Шейла Фредерик сразу обратила внимание на странную парочку на борту самолета. Стюардесса быстро догадалась, что дело тут нечисто. И тем самым спасла невинную жизнь.

Женщина насторожилась, увидев рядом со зрелым богатым мужчиной неухоженную девочку с грязными волосами, которой на вид нельзя было дать больше 15 лет. Подросток была бедно одета по сравнению со своим спутником. Не давал покоя воздушной официантке и другой факт.

Бортпроводница заметила, что юной пассажирке не позволяют самостоятельно отвечать на ее вопросы — за нее это делал сопровождающий. Чтобы подтвердить или опровергнуть свои худшие опасения, Фредерик предложила девушке посетить туалет, где оставила для нее записку. В ней Шейла спрашивала, нужна ли ее помощь.

Получив положительный ответ, стюардесса доложила обо всем пилоту. По прибытии в аэропорт преступника задержала полиция. Девушка оказалась жертвой сексуального рабства, и это редкий случай, когда у страшной истории был счастливый финал.