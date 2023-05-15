Стюардесса единственная выжила в страшной катастрофе: не поверите, как ей это удалось

Для абсолютно всех стюардесс существуют высокие требования. От их физического и психического здоровья зависит жизнь пассажиров. Но порой медицинская комиссия допускает ошибки, и один такой просчет спас Весну Вулович.

22-летняя бортпроводница исполняла свои обязанности, когда в самолете раздался взрыв. На высоте 10 тысяч метров лайнер начал падать вниз, а люди стали терять сознание. Стюардесса тоже лишилась чувств и не могла обезопасить себя. Однако, в отличие от других, она все же выжила.

Позже Весна призналась, что всегда страдала от низкого кровяного давления, которое грозит развитием гипоксии. Но именно этот недуг и спас ее. Дело в том, что если человек резко оказывается на высоте 10 тысяч метров, то от недостатка кислорода он достаточно быстро умирает, поскольку сердце не выдерживает и разрывается. А особенность организма бортпроводницы позволила ей избежать быстрой смерти в воздухе. Хотя от полученных травм при падении ей пришлось восстанавливаться более четырех лет.