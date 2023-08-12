«Стыдобища»: как выглядит изуродовавшая себя Гагарина

Полина Гагарина наслаждается отдыхом на теплом берегу моря. В своем микроблоге она поделилась кадрами, снятыми на пляже. Девушка продемонстрировала изящную татуировку и предстала в кадре топлесс.

Шокировать подписчиков обнаженным телом Полина решила в меру и повернулась к камере спиной. Из одежды на ней остались только синие трусики от бикини. Полина подняла наверх волосы, чтобы показать тату: разноцветную бабочку на шее.

В комментариях подписчики певицы разделились на два противоположных лагеря. Самые преданные фанаты восхищаются красотой певицы и ее фигурой так же, как и смелостью, которая понадобилась, чтобы выложить такое фото в Сеть.

Но нашлись и те, кого выходка Гагариной возмутила.

«Полина у вас отличный голос, но такие фото — это лишнее», — заявляют они.

Многих также беспокоит чрезмерная худоба певицы. Полину не в первый раз подозревают в анорексии из-за постоянно снижающегося веса.